Genova, la fabbrica della diga: 104 mega cassoni per le fondamenta (Di lunedì 30 maggio 2022) Sopralluogo nei cantieri per potenziare il porto. Il Ponte del Papa a due piani sarà la terza via sul Polcevera Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 maggio 2022) Sopralluogo nei cantieri per potenziare il porto. Il Ponte del Papa a due piani sarà la terza via sul Polcevera

Pubblicità

HugeBelin : RT @ANPIRomaPosti: 'Il posto di un prete è fra la gente:in chiesa, per strada, in fabbrica, a scuola, ovunque ci sia bisogno di lui, ovunqu… - roberto_carboni : RT @ANPIRomaPosti: 'Il posto di un prete è fra la gente:in chiesa, per strada, in fabbrica, a scuola, ovunque ci sia bisogno di lui, ovunqu… -