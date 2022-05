Gazidis: «In Italia vince la retorica dell’eccezionalismo, che non si possa fare niente di nuovo» (Di lunedì 30 maggio 2022) “C’era l’idea romantica che potessimo riportare in vita il Milan. La gente diceva che era impossibile”. Quando Ivan Gazidis è arrivato a Milano, il 1° dicembre 2018, il Milan era prossimo al fallimento e lui, sudafricano di origine greca e studi inglesi, lo chiamavano “l’alieno”. Era stato vice commissario della Major League Soccer dal 2001 al 2008 e amministratore delegato dell’Arsenal dal 2009 al 2018. “Il mio background era tecnico – spiega in una lunga intervista concessa al Guardian – ma quando arrivai al Milan dicevano che “il sudafricano non sa niente di calcio”. Ora ci ride su. L’amministratore delegato di una squadra che ha appena vinto lo Scudetto mentre sta cambiando proprietà parla del “progetto” che ci sta dietro. E per chi legge da Napoli è una piccola “lezione” di come si fa a vincere con un monte ingaggi inferiore: “La ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) “C’era l’idea romantica che potessimo riportare in vita il Milan. La gente diceva che era impossibile”. Quando Ivanè arrivato a Milano, il 1° dicembre 2018, il Milan era prossimo al fallimento e lui, sudafricano di origine greca e studi inglesi, lo chiamavano “l’alieno”. Era stato vice commissario della Major League Soccer dal 2001 al 2008 e amministratore delegato dell’Arsenal dal 2009 al 2018. “Il mio background era tecnico – spiega in una lunga intervista concessa al Guardian – ma quando arrivai al Milan dicevano che “il sudafricano non sadi calcio”. Ora ci ride su. L’amministratore delegato di una squadra che ha appena vinto lo Scudetto mentre sta cambiando proprietà parla del “progetto” che ci sta dietro. E per chi legge da Napoli è una piccola “lezione” di come si fa are con un monte ingaggi inferiore: “La ...

