Gas in rubli, stop al gas russo anche ai Paesi Bassi: da domani Mosca interromperà le forniture (Di lunedì 30 maggio 2022) Mosca interromperà le forniture di gas ai Paesi Bassi a partire da domani, 31 maggio. La società GasTerra, parzialmente di proprietà statale, ha rifiutato il sistema di pagamento in rubli a Gazprombank imposto da Vladimir Putin. La notizia è arrivata dalla stessa compagnia olandese oggi, 30 maggio. «In risposta alla decisione di GasTerra – si legge in un comunicato – Gazprom ha dichiarato che interromperà la fornitura a partire dal 31 maggio 2022». La società, che acquista e commercia gas per conto del governo olandese, ha dichiarato di aver stipulato un contratto con altri fornitori per sopperire ai 2 miliardi di metri cubi di gas che si sarebbero dovuti arrivare da Gazprom da qui a ottobre – momento in cui scadrà il contratto. GasTerra ha fatto ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022)ledi gas aia partire da, 31 maggio. La società GasTerra, parzialmente di proprietà statale, ha rifiutato il sistema di pagamento ina Gazprombank imposto da Vladimir Putin. La notizia è arrivata dalla stessa compagnia olandese oggi, 30 maggio. «In risposta alla decisione di GasTerra – si legge in un comunicato – Gazprom ha dichiarato chela fornitura a partire dal 31 maggio 2022». La società, che acquista e commercia gas per conto del governo olandese, ha dichiarato di aver stipulato un contratto con altri fornitori per sopperire ai 2 miliardi di metri cubi di gas che si sarebbero dovuti arrivare da Gazprom da qui a ottobre – momento in cui scadrà il contratto. GasTerra ha fatto ...

Advertising

ignaziocorrao : La #Russia ha tagliato il gas all'#Olanda per rifiuto di pagare in #rubli. Ecco come funziona: o ti adegui, oppure… - gparagone : La Germania ha messo la freccia e se ne è andata. Noi stiamo ancora pagando il GAS in #rubli. Le #sanzioni non serv… - CdT_Online : La decisione dopo che la società distributrice GasTerra ha rifiutato il pagamento in rubli - Nicola23453287 : RT @OrtigiaP: Da domani l'#Olanda senza gas da #Gazprom che sospende le forniture perchè la società Gasterra ha rifiutato il pagamento i… - marco_disaro : RT @Gianl1974: ????La società olandese Net Gasterra ha rifiutato di rispettare i requisiti per il pagamento del gas russo in rubli Ciò signi… -