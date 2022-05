Garante Infanzia Abruzzo Lancia L’Allarme | Obbligo Mascherina Porta Disturbi

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il dibattito sull’dia scuola è acceso. Maria Concetta Falivene,dell’e Adolescenza Regione, si esprime in merito. “In un momento in cui la pandemia, dopo ...

Advertising

AriSolosamp : RT @ilbisa2: Scuola, Garante Infanzia Abruzzo: basta mascherine, bimbi liberi - Gianluc68325330 : RT @ilbisa2: Scuola, Garante Infanzia Abruzzo: basta mascherine, bimbi liberi - Massimi8900 : RT @ilbisa2: Scuola, Garante Infanzia Abruzzo: basta mascherine, bimbi liberi - zaccog : RT @ilbisa2: Scuola, Garante Infanzia Abruzzo: basta mascherine, bimbi liberi - Pierfra81893656 : RT @ilbisa2: Scuola, Garante Infanzia Abruzzo: basta mascherine, bimbi liberi -

... nella quale si cita lo studio 'Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi' promosso dall'Autoritàper l'e l'adolescenza con l'Istituto Superiore di Sanità e con ...Ad affermarlo ildell'e Adolescenza Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene che ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia ANSA. 'Dobbiamo lavorare, sempre tenendo sotto controllo ...E' quanto dichiara all'ANSA la Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene. "Dobbiamo lavorare, sempre tenendo sotto controllo dati e contagi, a ..."In un momento in cui la pandemia, dopo l'emergenza e le chiusure, è maggiormente sotto controllo e in un quadro di allentamento generale delle misure, l'obbligatorietà della mascherina a scuola appar ...