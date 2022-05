Gara 2 prima semifinale playoff Basket Serie A: Bologna strapazza Tortona e vede la finale (Di lunedì 30 maggio 2022) La Virtus Bologna si ripete anche in Gara 2 prima semifinale playoff Basket Serie A. Alla Segafredo Arena, i campioni d’Italia battuono nuovamente Tortona con un netto 91-70 dimostrando di essere nettamente superiori. Martedì in Piemonte l’opportunità di chiudere la Serie . Gara 2 prima semifinale playoff Basket Serie A: cosa è accaduto? I campioni d’Italia mettono una Serie ipoteca sulla finale dando l’ennesima dimostrazione di una superiorità a tratti disarmanti. Ne sa qualcosa Tortona che ha resistito soltanto per il primo quarto per poi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) La Virtussi ripete anche inA. Alla Segafredo Arena, i campioni d’Italia battuono nuovamentecon un netto 91-70 dimostrando di essere nettamente superiori. Martedì in Piemonte l’opportunità di chiudere laA: cosa è accaduto? I campioni d’Italia mettono unaipoteca sulladando l’ennesima dimostrazione di una superiorità a tratti disarmanti. Ne sa qualcosache ha resistito soltanto per il primo quarto per poi ...

