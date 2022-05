Galliani e il terrore dei gavettoni | Nello spogliatoio non entro!

(Di lunedì 30 maggio 2022) Adrianosi gode la promozione in A del suo Monza, scherza con i giornalisti e poi con il centrocampista ex Sassuolo e Pisa Luca Mazzitelli.

Advertising

un_polle : @rafbenson80 @tcarapezza Peraltro girando il ragionamento qui si capisce il nostro TERRORE quando Galliani vendette… -

Zazoom Blog

Adrianosi gode la promozione in A del suo Monza, scherza con i giornalisti e poi con il centrocampista ex Sassuolo e Pisa Luca Mazzitelli.Adrianosi gode la promozione in A del suo Monza, scherza con i giornalisti e poi con il centrocampista ex Sassuolo e Pisa Luca Mazzitelli. Milan | festa rovinata Chi piomba su Rafa Leao | voci sull' offerta irrinunciabile | terrore rossonero