Galliani – Berlusconi: quanti successi insieme (Di lunedì 30 maggio 2022) Ieri il Monza ha vinto il play off col Pisa. Per la prima volta la squadra Brianzese sale in serie A. Questo, però, è solo l’ultimo dei successi della coppia Galliani – Berlusoni. Il Monza, ieri sera, è stato promosso in serie A. Un’emozione unica per il club brianzolo che, sale nella massima serie, per la prima volta nella sua storia. Ai successi, però, sono abituati il presidente Silvio Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani che in 30 anni di presidenza, prima col Milan e ora col Monza, insieme hanno ottenuto 29 trofei. Rivedere il “cavaliere” e il “dottore” di nuovo insieme nella massima serie è una sorta di ritorno al passato. Riviviamo le pagine più importanti. Gli scudetti targati Berlusconi e Galliani Il primo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 30 maggio 2022) Ieri il Monza ha vinto il play off col Pisa. Per la prima volta la squadra Brianzese sale in serie A. Questo, però, è solo l’ultimo deidella coppia– Berlusoni. Il Monza, ieri sera, è stato promosso in serie A. Un’emozione unica per il club brianzolo che, sale nella massima serie, per la prima volta nella sua storia. Ai, però, sono abituati il presidente Silvioe l’amministratore delegato Adrianoche in 30 anni di presidenza, prima col Milan e ora col Monza,hanno ottenuto 29 trofei. Rivedere il “cavaliere” e il “dottore” di nuovonella massima serie è una sorta di ritorno al passato. Riviviamo le pagine più importanti. Gli scudetti targatiIl primo ...

