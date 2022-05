Fumata nera per i presidenti di commissione Maturità 2022 ma uscita a giorni (Di lunedì 30 maggio 2022) Nulla di fatto ancora per la lista dei presidenti di commissione Maturità 2022. Nonostante le notizie incoraggianti della parte finale della settimana scorsa, ancora oggi 30 maggio non è stato pubblicato alcun elenco e pure non si prevede che questo accada in brevissimo tempo. Il sito in manutenzione del MIUR aveva lasciato ben sperare ma purtroppo non si è ancora mosso nulla su questo fronte. Quali sono dunque le prospettive prossime? Le difficoltà legate alla pubblicazione delle liste dei presidenti di commissione Maturità 2022 sono sempre le stesse. Non ci sono abbastanza docenti per ricoprire questo ruolo da esterni in tutte le scuole superiori, da nord a sud della nostra penisola. Le difficoltà sono talmente importanti che anche i dirigenti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Nulla di fatto ancora per la lista deidi. Nonostante le notizie incoraggianti della parte finale della settimana scorsa, ancora oggi 30 maggio non è stato pubblicato alcun elenco e pure non si prevede che questo accada in brevissimo tempo. Il sito in manutenzione del MIUR aveva lasciato ben sperare ma purtroppo non si è ancora mosso nulla su questo fronte. Quali sono dunque le prospettive prossime? Le difficoltà legate alla pubblicazione delle liste deidisono sempre le stesse. Non ci sono abbastanza docenti per ricoprire questo ruolo da esterni in tutte le scuole superiori, da nord a sud della nostra penisola. Le difficoltà sono talmente importanti che anche i dirigenti ...

Advertising

Adnkronos : Dopo la nuova fumata nera di ieri sull’accordo per un embargo al petrolio russo. #Ucraina - wordweb81 : Fumata nera per i presidenti di commissione #Maturità2022 ma uscita a giorni - columbio94 : RT @LucaManinetti: ?? Valentina #Giacinti ? #MilanFemminile: fumata nera! La Roma in pole (punta a prenderla in via definitiva). La Fiorenti… - EPanesi : RT @LucaManinetti: ?? Valentina #Giacinti ? #MilanFemminile: fumata nera! La Roma in pole (punta a prenderla in via definitiva). La Fiorenti… - Giambat09149018 : RT @EffeBoccia: #Ue, ancora una fumata nera sul #petrolio #russo: è sempre più difficile trovare unanimità su uno dei punti previsto dal se… -