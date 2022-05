Frollini Scozzesi | i biscotti al burro facili | velocissimi e gustosi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ecco la famosa ricetta dei tradizionalidi pasta frolla, ultra golosi e ricchi di. Profumano di vaniglia e sono perfetti a merenda con un buon tè. Sono tradizionalmente realizzati con una misura di zucchero bianco, due misure die tre misure di farina. La nostra ricetta, però, è molto più leggera, con meno zucchero, una punta di vanillina e illeggermente salato (o quello classico arricchito da un bel pizzico di sale). La tradizione vuole che questa pasta frolla fosse molto costosa, riservata a persone benestanti in occasioni speciali come Natale e Capodanno. Preparateli per le feste e porterete in tavola un dolce secolare, amato da grandi e piccini. Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ...