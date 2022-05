Frasi razziste dopo la partita Vicenza-Cosenza | video diventa virale

Leggi su zon

(Di lunedì 30 maggio 2022)lo svolgimento delladi ritorno tra, la conduttrice di Delta Tv si lascia andare ad un commento definito, da chi lo ha ascoltato e dalla persona coinvolta nel commento, persino “razzista”. Alla conclusione della, l’inviato della Delta Tv si trovava all’esterno dello Stadio Merulla ed era pronto ad intervistare i tifosi. Per caso si è fermato davanti alla sua telecamera un papà con un bambino in braccio, il quale per il piacevole risultato dellaha commentato con un “lupi si nasce”, essendo il lupo il simbolo del. Sebbene ilabbia vinto per 1-0 la, il risultato è stato sufficiente nei play off per la squadra calabrese per restare in serie B. Nel frattempo la ...