Frangiosa Club Giallorosso Ponte ’98 | “Vigorito ripensaci | senza di lui futuro difficile”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia delle dimissioni di Orestee la sua intenzione di lasciare il Benevento calcio è stato il tema principale di questo caldo week-end di primavera. Hanno preso posizione un pò tutti, naturalmente la linea è quella della richiesta di ripensamento. Stesso solco seguito dal’98, presenti in curva da oltre 25 anni. Le parole del presidente Antonio, sono inequivocabili: “faccia un passo indietro, capisco le incomprensioni con la tifoseria ma i 16 anni con lui non si dimenticano. Ci sono stati momenti in cui il rapporto tra il nostro presidente e la piazza non sono stati ottimali, ma sono stai ricuciti nel tempo. Prima di– ha proseguito– eravamo ...