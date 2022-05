Francesca Michielin lascia i fan senza parole | Ecco dove la vedremo

Advertising

Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor 2022. A 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, torna lì dove tutto è iniziato. Insieme a lei, debutterà anche la nuova giuria dello show Sky Original prodotto da Fremantle, formata da Fedez, Ambra Angiolini.