Footvolley: al via stagione 2022, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione (2) (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "Dopo 20 anni di calcio non è semplice dedicarsi a un altro sport. Con Aldair stiamo cercando di promuovere questa disciplina. Ci sentiamo più solidi grazie al sostegno di Asi e Umbro”, ha aggiunto Max Tonetto, davanti alla folta platea di giornalisti presenti nella sala Giunta del Foro Italico, presenta la stagione di Footvolley. “Stiamo cercando - prosegue l'ex calciatore di Roma, Milan e Sampdoria - di portare i più grandi giocatori al Mondo qui a Roma e avremo l'opportunità di organizzare anche la fase finale dell'Europeo” (in programma tra il 9 e l'11 settembre ad Ostia, ndr). Gli fa eco il presidente di Asi Sen. Claudio Barbaro: “Il Footvolley può arrivare a livelli importanti. L'Asi ha un approccio polisportivo e vuole accompagnare questa disciplina nella crescita, sia sul piano della visibilità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "Dopo 20 anni di calcio non è semplice dedicarsi a un altro sport. Con Aldair stiamo cercando di promuovere questa disciplina. Ci sentiamo più solidi grazie al sostegno di Asi e Umbro”, ha aggiunto Max Tonetto, davanti alla folta platea di giornalisti presenti nella sala Giunta del Foro Italico, presenta ladi. “Stiamo cercando - prosegue l'ex calciatore di Roma, Milan e Sampdoria - di portare i più grandi giocatori al Mondo qui a Roma e avremo l'opportunità di organizzare anche la fase finale dell'Europeo” (in programma tra il 9 e l'11 settembre ad Ostia, ndr). Gli fa eco il presidente di Asi Sen. Claudio Barbaro: “Ilpuò arrivare a livelli importanti. L'Asi ha un approccio polisportivo e vuole accompagnare questa disciplina nella crescita, sia sul piano della visibilità, ...

Advertising

Agenparl : FootVolley, al via la stagione. Obiettivo, la nascita di una Federazione) - - lifestyleblogit : Al via stagione 2022 Footvolley, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione - - ledicoladelsud : Al via stagione 2022 Footvolley, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione - LocalPage3 : Al via stagione 2022 Footvolley, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione - StraNotizie : Al via stagione 2022 Footvolley, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione -