Florida, bambino arrestato per avere minacciato una strage (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha 11 anni e, con un messaggio, ha annunciato una sparatoria di massa. È stato ammanettato e interrogato dagli investigatori Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha 11 anni e, con un messaggio, ha annunciato una sparatoria di massa. È stato ammanettato e interrogato dagli investigatori

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bambino di 10 anni è stato arrestato in Florida per aver minacciato una sparatoria di massa tramite dei messaggi… - Corriere : Arrestato bambino di 10 anni in Florida: aveva minacciato una sparatoria di massa - NicolaTenerelli : RT @Corriere: Arrestato bambino di 10 anni in Florida: aveva minacciato una sparatoria di massa - LeoganeMickael : RT @Corriere: Arrestato bambino di 10 anni in Florida: aveva minacciato una sparatoria di massa - gravitazeroeu : La polizia USA ha arrestato un bambino di 10 anni e si compiace di efficienza, dopo avere fatto una figura di palta… -