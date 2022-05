Fiumicino: apre il ristorante di pesce “Borgo Salino” tra tradizione e innovazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono storie particolari, che fondono le tradizioni con l’innovazione, la forza dei giovani con l’esperienza, la voglia di sperimentare con la classicità. E Fiumicino è stata la culla di una di queste: Borgo Salino, nuovo ristorante di pesce, intimo e accogliente, all’interno di uno dei palazzi storici della città, Palazzo Noccioli. L’idea del ristorante Borgo Salino nasce dalla “follia” creativa di Giorgio Borrelli e Agostino Valente, il primo con una profonda esperienza di gestione e marketing, l’altro chef rinomato, già “executive” al prestigioso Hotel Tiber, a Fiumicino. “Al ristorante Borgo Salino presentiamo una cucina che affondi nelle tradizioni rispetto ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sono storie particolari, che fondono le tradizioni con l’, la forza dei giovani con l’esperienza, la voglia di sperimentare con la classicità. Eè stata la culla di una di queste:, nuovodi, intimo e accogliente, all’interno di uno dei palazzi storici della città, Palazzo Noccioli. L’idea delnasce dalla “follia” creativa di Giorgio Borrelli e Agostino Valente, il primo con una profonda esperienza di gestione e marketing, l’altro chef rinomato, già “executive” al prestigioso Hotel Tiber, a. “Alpresentiamo una cucina che affondi nelle tradizioni rispetto ...

