Fiorentina, i Viola potrebbero inserirsi per Romagnoli: le ultime (Di lunedì 30 maggio 2022) Il futuro di Romagnoli è ancora tutto da decidere: l'idea Lazio, ma anche la Fiorentina che potrebbe inserirsi per il difensore Il futuro di Romagnoli del Milan è ancora tutto da decidere. Che lascerà Milano è un dato di fatto, ma ancora non si sa la destinazione. Si parla da tempo di Lazio, anche se ancora l'affondo decisivo non c'è stato. Settimana prossima potrebbe esserci un incontro con i biancocelesti, ma attenzione alla Fiorentina che potrebbe inserirsi. Il diesse Pradé ha stima di lui e vorrebbe convincerlo a sposare il progetto Viola. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

