Fiorentina, Commisso senza freni punzecchia il Milan e spiazza i tifosi (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’imminente nuovo corso del Milan con l’avvento di Red Bird Capital La Serie A sta per accogliere l’ingresso di un’altra proprietà americana. Il Milan, infatti, nelle prossime ore vivrà un momento di svolta, con il passaggio da Elliott a Red Bird Capital, fondo statunitense che firmerà il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente dellaRoccoha parlato dell’imminente nuovo corso delcon l’avvento di Red Bird Capital La Serie A sta per accogliere l’ingresso di un’altra proprietà americana. Il, infatti, nelle prossime ore vivrà un momento di svolta, con il passaggio da Elliott a Red Bird Capital, fondo statunitense che firmerà il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso ne ha per tutti: 'Vissuto situazione difficile, ho ricevuto anche minacce. Le nostre avversa… - serieAnews_com : ??? #Milan, #Commisso su #Cardinale ?? 'Fa il bello con i soldi degli altri. Nella #Fiorentina invece tutti i quattri… - clarence_von : @ZlatanSs89 No ma lui intende che degli 1.3b con i quali prende il Milan, 600 milioni sono suoi (del fondo) e gli a… - fiorentina_it : Le parole di #Commisso: “A Firenze, fino all’ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale, a… - GaudericoPrimo : Commisso si faccia gli affari suoi e pensi a far grande la Fiorentina. -