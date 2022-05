Fiorello apre l’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dal 3 giugno torna l’“Ostia– Ile il”, la settima edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano, che anche quest’anno presenta un ricco cartellone composto da prestigiosi nomi della scena nazionale, con grandi spettacoli di musica, teatro e magia, organizzato del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia. “Difficile resistere alle lusinghe teatrali e al clima di Ostia” parola del direttore del Parco, Alessandro D’Alessio “Dalle torride strade romane l’unica via di fuga è Ostia, dove la brezza marina rinfresca il corpo e rende memorabile la giornata. Il teatro, realizzato da Agrippa, più fidato collaboratore e genero di Augusto, e restituito da Guido Calza ...

