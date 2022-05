Finalissima Italia-Argentina, i convocati di Mancini (Di lunedì 30 maggio 2022) La Figc ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione di Roberto Mancini per la sfida di Wembley tra Italia e Argentina, la “Finalissima” tra i Campioni d’Europa e i vincitori dell’ultima Coppa America. Gruppo al completo per il ct azzurro, a parte le defezioni di Kean e Zaniolo che avevano già lasciato il ritiro di Coverciano, e con un Salvatore Sirigu che vola in Inghilterra nonostante sia infortunato. C’è anche Verratti, acciaccato, non Caprari. Ecco la lista completa dei 30. Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu (infortunato). Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti. Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) La Figc ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione di Robertoper la sfida di Wembley tra, la “” tra i Campioni d’Europa e i vincitori dell’ultima Coppa America. Gruppo al completo per il ct azzurro, a parte le defezioni di Kean e Zaniolo che avevano già lasciato il ritiro di Coverciano, e con un Salvatore Sirigu che vola in Inghilterra nonostante sia infortunato. C’è anche Verratti, acciaccato, non Caprari. Ecco la lista completa dei 30. Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu (infortunato). Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti. Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Donnarumma: 'Dobbiamo subito ripartire, giocando bene e ottenendo grandi risultati' La notizia… - Raiofficialnews : ?? In diretta dal Wembley Stadium di Londra la #Finalissima 2022: Italia - Argentina, mercoledì #1giugno alle 20.30… - kevinromer349 : RT @DataRef_: ???? El probable equipo de Italia para la Finalissima ante Argentina: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Bar… - GoalItalia : Sono trenta i convocati di Mancini per Italia-Argentina: la grande novità è Gnonto ???? - sportface2016 : #Finalissima2022 #ItaliaArgentina, i 30 giocatori convocati da #Mancini: out #Caprari, c'è #Gnonto -