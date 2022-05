Finale Champions League, Uefa: inchiesta indipendente su disordini Parigi (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Uefa ha annunciato un’inchiesta indipendente sui disordini di Parigi in occasione della Finale di Champions League di sabato 28 maggio. L’inchiesta riguarderà “il processo decisionale, la responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella Finale” e sarà condotta in modo indipendente dal parlamentare portoghese Tiago Brandão Rodrigues, già ministro portoghese dell’Istruzione (responsabile anche dello sport e della gioventù) tra il 2015 e il 2022, membro del consiglio della Fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping (2019-2021) e addetto olimpico portoghese durante i Giochi Olimpici del 2012 a Londra, che lavorerà pro bono. “I risultati del rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ha annunciato un’suidiin occasione delladidi sabato 28 maggio. L’riguarderà “il processo decisionale, la responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella” e sarà condotta in mododal parlamentare portoghese Tiago Brandão Rodrigues, già ministro portoghese dell’Istruzione (responsabile anche dello sport e della gioventù) tra il 2015 e il 2022, membro del consiglio della Fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping (2019-2021) e addetto olimpico portoghese durante i Giochi Olimpici del 2012 a Londra, che lavorerà pro bono. “I risultati del rapporto ...

