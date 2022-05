Figc, Gravina: “Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, durante il convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ in corso di svolgimento alla Camera di Commercio di Roma, ha rivelato le sue preoccupazioni in marito al sistema calcio italiano: “Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema. C’è una netta distinzione tra chi si è confrontato e si è messo a disposizione del mondo dello sport e chi oggi predilige un approccio diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell’interesse economico dell’industria”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente della Federcalcio, Gabriele, durante il convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ in corso di svolgimento alla Camera di Commercio di Roma, ha rivelato le sue preoccupazioni in marito alcalcio italiano: “Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai.per ladel. C’è una netta distinzione tra chi si è confrontato e si è messo a disposizione del mondo dello sport e chi oggi predilige un approccio diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell’interesse economico dell’industria”. SportFace.

