FI | Ronzulli-Fascina boys contro Gelmini-Carfagna boys Ci sono anche i non allineati Mappa azzurri I nomi

(Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi si prodiga. Si impegna. Ce la mette tutta. E tra un festeggiamento e l'altro per la promozione in A del suo Monza, l'ex Cavaliere continua ad affermare attraverso tutti i canali di comunicazione che Forza Italia è coesa attorno alla sua linea, salvo... Segui su affaritaliani.it

'IN FORZA ITALIA LA LINEA È CHIARA COSÌ COME LE MIE INDICAZIONI' Lettera di Silvio Berlusconi al 'Corriere della Sera' LICIASILVIO BERLUSCONI Caro direttore, Roberto Gressi sul Corriere del 29 maggio ...... Silvio Berlusconi (nel tondo, ieri a Pisa con la compagna Martain occasione della partita ... La nomina a coordinatrice regionale della vice capogruppo al Senato, Licia- al posto di ... Ronzulli-Fascina/ Gelmini-Carfagna: ecco perché si fanno guerra per Berlusconi Forza Italia, così si divide il partito di Silvio Berlusconi: la mappa di chi sta con chi Silvio Berlusconi si prodiga. Si impegna. Ce la mette tutta. E tra un festeggiamento e l'altro per la promozio ...Col taglio dei parlamentari e i sondaggi non positivi la metà degli eletti di Forza Italia andrà a casa al prossimo giro elettorale. Rischiano anche alcuni big ...