Fdi | De Priamo | Estate Romana | evitare ulteriori ritardi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “La litania sulla carenza di personale sta diventando l’alibi per coprire inefficienze edell’Amministrazione Capitolina, e francamente vorremmo non sentirla più pronunciata da esponenti della Giunta Gualtieri”. Lo dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Andrea De, Presidente della Commissione Trasparenza e membro della Commissione Cultura. “Sappiamo che tutti i Dipartimenti di Roma Capitale, e non solo il Dipartimento Cultura, hanno necessità di organico. Ma questo non può essere un alibi per bloccare la macchina di Roma Capitale e, soprattutto, non può tradursi in un danno per gli operatori economici della cultura che hanno patito due anni di ristrettezze, né tantomeno per i cittadini che hanno il diritto di tornare alla normalità godendosi un’all’aperto con un degno cartellone ...