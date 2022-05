Fabrizio Moro: si aggiunge una nuova data al tour estivo “LA MIA VOCE TOUR 2022” (Di lunedì 30 maggio 2022) . Ecco i dettagli del TOUR Alla TOURnée estiva di Fabrizio Moro, “La mia VOCE TOUR 2022”, si aggiunge un nuovo appuntamento live: il 23 agosto all’Isola di Capo Rizzuto (Crotone), in occasione di Le Castella Music Fest. Il cantautore romano si esibirà dal vivo quest’estate, nei mesi di luglio e agosto, in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Fabrizio Moro durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) . Ecco i dettagli delAllanée estiva di, “La mia”, siun nuovo appuntamento live: il 23 agosto all’Isola di Capo Rizzuto (Crotone), in occasione di Le Castella Music Fest. Il cantautore romano si esibirà dal vivo quest’estate, nei mesi di luglio e agosto, in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ...

