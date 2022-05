F1, Pierre Gasly: “Quando ho visto la pioggia sulla griglia di partenza ho sorriso. Non avevamo niente da perdere” (Di lunedì 30 maggio 2022) Pierre Gasly esprime il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2022. Il francese è stato protagonista di una buona prova dopo una qualifica da dimenticare che ha complicato l’intero fine settimana. 11mo posto conclusivo per l’ex vincitore del GP d’Italia alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) ed al finnico Valtteri Bottas (Alfa Romeo). La pioggia ha sicuramente aiutato il teammate di Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 17mo sullo schieramento di partenza. L’ex portacolori di Red Bull ha dichiarato ai media come riporta il portale del team di Faenza: “Possiamo essere contenti dopo quanto abbiamo fatto. Quando ho visto la pioggia sulla griglia di ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2022. Il francese è stato protagonista di una buona prova dopo una qualifica da dimenticare che ha complicato l’intero fine settimana. 11mo posto conclusivo per l’ex vincitore del GP d’Italia alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin) ed al finnico Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Laha sicuramente aiutato il teammate di Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 17mo sullo schieramento di. L’ex portacolori di Red Bull ha dichiarato ai media come riporta il portale del team di Faenza: “Possiamo essere contenti dopo quanto abbiamo fatto.holadi ...

