F1, Matteo Bobbi: “La Ferrari voleva fermare Sainz, ma ha detto di ‘no’. Poi Leclerc fermato tardi” – VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Matteo Bobbi ricostruisce quanto accaduto alla Ferrari durante il Gran Premio di Monaco, settima tappa del Mondiale F1 2022. L’ex pilota spiega l’errore da parte della Rossa che da padrona del round monegasco si è ritrovata ad inseguire dopo la sosta ai box. L’errore è stato clamoroso da parte di Mattia Binotto ed i suoi uomini. Charles Leclec si è infatti ritrovato da primo a quarto, mentre Carlos Sainz si collocava al secondo posto alle spalle del messicano Sergio Perez che successivamente vincerà la prova. L’ex protagonista del FIA GT ha commentato a ‘race anatomy’, il consueto post gara di Sky Sport: “La Ferrari voleva fermare Sainz, ma lo spagnolo non ha voluto. Il team si è trovato in difficoltà ed il giro seguente hanno fermato ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022)ricostruisce quanto accaduto alladurante il Gran Premio di Monaco, settima tappa del Mondiale F1 2022. L’ex pilota spiega l’errore da parte della Rossa che da padrona del round monegasco si è ritrovata ad inseguire dopo la sosta ai box. L’errore è stato clamoroso da parte di Mattia Binotto ed i suoi uomini. Charles Leclec si è infatti ritrovato da primo a quarto, mentre Carlossi collocava al secondo posto alle spalle del messicano Sergio Perez che successivamente vincerà la prova. L’ex protagonista del FIA GT ha commentato a ‘race anatomy’, il consueto post gara di Sky Sport: “La, ma lo spagnolo non ha voluto. Il team si è trovato in difficoltà ed il giro seguente hanno...

