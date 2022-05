(Di lunedì 30 maggio 2022) E’ tempo d’analisi dopo il GP di, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato, laha portato a casa decisamente poco rispetto a quanto fatto nel corso delle qualifiche. Le due Rosse del monegasco Charlese dello spagnolo Carlos Sainz hanno monopolizzato la prima fila, ma poi la pioggia ha cambiato le carte in tavola domenica. Le scuderie sono state costrette a mutare i loro piani e il team di Maranello ha messo in mostra delle gravi difficoltà nella lettura corretta del GP, dal momento che Sainz ha terminato secondo e addiritturaquarto. Una situazione non facile da accettare, considerati il successo del messicano Sergio Perez e il terzo dell’olandese Max Verstappen in casa Red Bull. Ad analizzare la situazione con la consueta schiettezza ci ha pensato ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Jacques Villenueve parla chiaro e condanna la strategia Ferrari: Leclerc vittima dell'operato della squadra per… - Milly_Sunshine : In vista della Indy 500 di domani vi propongo questo mio post del 2020 su Obsolete Narrazioni (blog di F1, Indycar,… - F1Carcarla : RT @Valerio_Dido: @Mauro_Serafin C'è la gara del 1981 e un certo commentatore ha appena detto 'Jacques Villeneuve' - Valerio_Dido : @Mauro_Serafin C'è la gara del 1981 e un certo commentatore ha appena detto 'Jacques Villeneuve' - ColinMartiniano : RT @PFifiona: Jackie Stewart, Jacques Villeneuve, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi y Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Miami. https… -

OA Sport

(Usa), Penske - Mercedes 1995 -(Canada), Reynard - Ford Cosworth 1996 - Buddy Lazier (Usa), Reynard - Ford Cosworth 1997 - Arie Luyendyk (Olanda), G Force - Oldsmobile 1998 - ...... dopo un tragico incidente durante le qualifiche del GP di Formula Uno, morì "l'Aviatore della Ferrari", Gilles. A 32 anni lasciò la moglie Joanna e i due figli, Melanie e. Dalle ... F1, Jacques Villeneuve: "Leclerc a Monaco era più veloce di tutti, ma la Ferrari non ha voluto correre rischi..." Questo non dovrebbe accadere in una vettura capace di vincere gare e campionati. Ad analizzare quanto fatto sinora dal pilota di Madrid è stato Jacques Villeneuve: “Sta facendo troppi errori. Non è ...8:18 Sainz "ovviamente non al livello di Leclerc" Almeno questo è ciò che pensa Jacques Villeneuve. Nella sua colonna per "Formule1.nl" Il campione del ...