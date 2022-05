F1, Helmut Marko: “Siamo stati felici di aver approfittato della situazione che ci è stata offerta” (Di lunedì 30 maggio 2022) Helmut Marko mostra la propria gioia per il successo del messicano Sergio Perez durante il Gran Premio di Monaco, settima competizione del Mondiale F1 2022. Il noto volto di Red Bull festeggia un nuovo successo, un’affermazione importantissima sulle due Ferrari. Il 79enne nativo di Graz ha affermato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “Non posso giudicare cosa sia successo internamente alla Ferrari. Siamo stati felici di aver approfittato della situazione che ci è stata offerta. La strategia è stata fondamentale, devo congratularmi con il responsabile per il risultato ottenuto. Il fattore determinante è stata la calma di restare in pista ed aspettare il momento ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022)mostra la propria gioia per il successo del messicano Sergio Perez durante il Gran Premio di Monaco, settima competizione del Mondiale F1 2022. Il noto volto di Red Bull festeggia un nuovo successo, un’affermazione importantissima sulle due Ferrari. Il 79enne nativo di Graz ha affermato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “Non posso giudicare cosa sia successo internamente alla Ferrari.diche ci è. La strategia èfondamentale, devo congratularmi con il responsabile per il risultato ottenuto. Il fattore determinante èla calma di restare in pista ed aspettare il momento ...

