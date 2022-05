F1 | Charles Leclerc | “Mi fa male Io ho fatto tutto bene | ho bisogno dell’aiuto del team Abbiamo sbagliato due volte” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022)ha espresso il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio di Monaco, settima tappa del Mondiale 2022. Il monegasco ha concluso al quarto posto l’evento perdendo altri punti dal diretto rivale Max Verstappen (Red Bull), terzo all’arrivo. La delusione è stata tanta per il padrone di casa, autore della pole-position sabato con un giro praticamente perfetto. La strategia fallimentare dei tecnici di Maranello ha condannato il #16 del gruppo, protagonista in positivo dei primi giri dell’evento sul bagnato. L’ex campione della FIA F2 ha concluso dicendo: “Mi faquello che è successo.il passo, non possiamo permetterci di arrivare quarti dopo il vantaggio che avevamo creato ad inizio gara. Dobbiamo migliorare, doveva essere nostra, penso di aver...