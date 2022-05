Ex concorrente dell’Isola dei Famosi critica il regolamento: cos’è successo? (Di lunedì 30 maggio 2022) Sui social un ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è tolta qualche sassolino scarpa. La diretta interessata ha criticato il regolamento dell’edizione 2022. Potrebbe interessarti: La replica dell’Isola dei Famosi Isola 16: il regolamento non va giù ad un ex naufraga Fariba Tehrani – mamma di Giulia Salemi – su Instagram ha puntato il dito contro l’Isola dei Famosi. La diretta interessata ha criticato il regolamento del reality show di Canale 5: “Ma solo a me sembra che quest’anno continuano a fare avanti e indietro da un’isola all’altra?” Successivamente Fariba ha spiegato che lo scorso anno tutti hanno avuto la possibilità di andare su un’isola secondaria mentre lei è stata immediatamente ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Sui social un exdeisi è tolta qualche sassolino scarpa. La diretta interessata hato ildell’edizione 2022. Potrebbe interessarti: La replicadeiIsola 16: ilnon va giù ad un ex naufraga Fariba Tehrani – mamma di Giulia Salemi – su Instagram ha puntato il dito contro l’Isola dei. La diretta interessata hato ildel reality show di Canale 5: “Ma solo a me sembra che quest’anno continuano a fare avanti e indietro da un’isola all’altra?” Successivamente Fariba ha spiegato che lo scorso anno tutti hanno avuto la possibilità di andare su un’isola secondaria mentre lei è stata immediatamente ...

