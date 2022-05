(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Secondo il rapporto Eurispes pubblicato in questi giorni, nel 2022 gli italiani favorevoli all', o al diritto di interrompere trattamenti di sostegno vitali, sono il 74,9%, con una crescita di oltre 4 punti rispetto al 2021 (70,4%)". Così la senatrice M5S Alessandra, capogruppo nella commissione Giustizia di Palazzo Madama. "Ogginelle commissioni congiunte Giustizia e Salute del Senato sonolesul disegno diper il fine vita, del quale ho la responsabilità di essere relatrice. Il rallentamento dell'esame del testo già approvato alla Camera è stato dovuto, come è noto, alle pretese dei partiti del centrodestra di ancorarlo all'esame di un Ddl di inasprimento delle pene per possesso di droghe ...

TV7Benevento : Eutanasia: Maiorino (M5S), 'finalmente iniziate audizioni, Paese chiede legge' - -

Il Sannio Quotidiano

...Giustizia e Sanità al Senato è stallo sulla proposta di legge sul fine vita e l', ... Simone Pillon (Lega) e Alessandra(M5s) in rappresentanza della 2a, Caterina Biti (Pd) e Maria ...Dopo aver ottenuto senza ostruzionismo un numero di audizioni sul fine vita, laha messo in discussione gli approfondimenti svolti che autorizzano il prosieguo dell'iter parlamentare. Per la ... Eutanasia: Maiorino (M5S), 'finalmente iniziate audizioni, Paese chiede legge' (askanews) - "Secondo il rapporto Eurispes pubblicato in questi giorni, nel 2022 gli italiani favorevoli all'eutanasia, o al diritto di interrompere ... Lo dichiara in una nota la senatrice M5s ...Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Secondo il rapporto Eurispes pubblicato in questi giorni, nel 2022 gli italiani favorevoli all'eutanasia, o al diritto di interrompere trattamenti di sostegno vitali, sono ...