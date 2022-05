Eurovision, i Kalush Orchestra vendono il trofeo per finanziare l’acquisto di droni militari (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la vittoria dei Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022 sembrava che il mondo volesse inviare un forte e chiaro messaggio di pace contro la guerra in Ucraina. E invece alla fine il loro trionfo, con la canzone ‘Stefania‘, si è purtroppo tradotto in un effetto boomerang. Perché invece che contribuire, per quanto possibile, alla fine delle ostilità, i Kalush Orchestra hanno deciso di vendere il trofeo dell’Eurovision (circa 838mila euro) per finanziare l’acquisto di droni militari per l’esercito ucraino. I Kalush Orchestra vendono il trofeo dell’Eurovision Song Contest 2022 per finanziare ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la vittoria deiall’Song Contest 2022 sembrava che il mondo volesse inviare un forte e chiaro messaggio di pace contro la guerra in Ucraina. E invece alla fine il loro trionfo, con la canzone ‘Stefania‘, si è purtroppo tradotto in un effetto boomerang. Perché invece che contribuire, per quanto possibile, alla fine delle ostilità, ihanno deciso di vendere ildell’(circa 838mila euro) perdiper l’esercito ucraino. Iildell’Song Contest 2022 per...

