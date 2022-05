Espulsi da Mosca diplomatici francesi, spagnoli e italiani (Di lunedì 30 maggio 2022) La prima domanda che uno dovrebbe farsi è la seguente: se la diplomazia la si accusa di mancanza di efficienza specialmente in questo periodo della guerra russo Ucraina, perché poi per colpire l’Occidente dopo le sanzioni, Putin espelle proprio i diplomatici come se essi fossero i primi a perpetrare le offese? O forse il loro compito è di una rappresentatività nazionale da colpire come una bandiera, per prima? La diplomazia quindi può essere relegata ad un mero compito del genere? Forse era così nel passato, quando la rappresentatività era un compito ben preciso ma adesso le cose sono cambiate e il diplomatico ha una sua personalità e da questo punto di vista una sua Espulsione è cosa ben più grave . La Russia ha deciso il 18 Maggio 2022 di espellere 24 tra diplomatici e funzionari dell’ambasciata italiana a Mosca di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) La prima domanda che uno dovrebbe farsi è la seguente: se la diplomazia la si accusa di mancanza di efficienza specialmente in questo periodo della guerra russo Ucraina, perché poi per colpire l’Occidente dopo le sanzioni, Putin espelle proprio icome se essi fossero i primi a perpetrare le offese? O forse il loro compito è di una rappresentatività nazionale da colpire come una bandiera, per prima? La diplomazia quindi può essere relegata ad un mero compito del genere? Forse era così nel passato, quando la rappresentatività era un compito ben preciso ma adesso le cose sono cambiate e il diplomatico ha una sua personalità e da questo punto di vista una suaone è cosa ben più grave . La Russia ha deciso il 18 Maggio 2022 di espellere 24 trae funzionari dell’ambasciata italiana adi ...

