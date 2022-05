Empoli | spiate sotto la doccia da marzo le cento infermiere dell' ospedale | i sospetti e come si muove l' indagine

Pubblicità

Sulla vicenda delle infermiere e dottoressecon una microcamera all'ospedale dimentre facevano la doccia a fine turno, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico, in particolare per la ...S'indaga per accesso abusivo a un sistema informatico. L'Asl: 'Piena collaborazione con gli ...La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle infermiere e dottoresse spiate call'ospedale di Empoli.Empoli, 31 maggio 2022 - Un fascicolo aperto dalla Procura di Firenze e un gruppo specializzato in reati informatici e sessuali a indagare sulla microcamera inserita nelle docce dello spogliatoio femm ...