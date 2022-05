Eliminato Isola dei Famosi | Estefania | Lory Del Santo | Maccarini | Nick e MariaLaura | sondaggi del 30 maggio

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver archiviato le nomination e isull’del Grande Fratello Vip, passiamo a quelli dell’dei. Questa sera, lunedì 30, andrà in scena su Canale 5 la ventunesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e già ci si chiede chi sarà. Scopriamo i concorrenti a rischio e cosa dicono in merito i principalipresenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.