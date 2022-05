Elezioni Colombia: ballottaggio Petro e Hernandez (Di lunedì 30 maggio 2022) La data del ballottaggio per le Elezioni del nuovo presidente in Colombia sarà il 19 giugno prossimo. Federico Gutiérrez ottiene solo il 24% dei voti, mentre Petro si aggiudica circa il 40%, lo segue l’outsider Hernandez con il 28%. Nel caso in cui dovesse vincere Petro, ci sarebbe la possibilità che Francia Márquez diventi vicepresidente e sarebbe la prima donna afroColombiana a ricoprire questa carica. Colombia, le dichiarazioni dei candidati Petro lancia un appello agli elettori e dichiara «Vogliamo continuare sulla strada delle frasi vuote, mentre ciò che si nasconde è che si vuole mantenere le cose come sono e far addormentare il vero cambiamento in Colombia per altri quattro anni?». ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) La data delper ledel nuovo presidente insarà il 19 giugno prossimo. Federico Gutiérrez ottiene solo il 24% dei voti, mentresi aggiudica circa il 40%, lo segue l’outsidercon il 28%. Nel caso in cui dovesse vincere, ci sarebbe la possibilità che Francia Márquez diventi vicepresidente e sarebbe la prima donna afrona a ricoprire questa carica., le dichiarazioni dei candidatilancia un appello agli elettori e dichiara «Vogliamo continuare sulla strada delle frasi vuote, mentre ciò che si nasconde è che si vuole mantenere le cose come sono e far addormentare il vero cambiamento inper altri quattro anni?». ...

