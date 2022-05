Einsturzende Neubauten | le foto del concerto all’Auditorium Parco Della Musica di Roma

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo un’assenza di ben 12 anni, il nuovo attesissimo album in studio degli, Alles In Allem uscito a maggio 2020, è stato suonato nella data di ieri seradicon il recuperotappa annullata per l’emergenza pandemica.ieri seradiSi conclude nella capitale la tranche italiana del tourband tedesca che ha toccato nell’ordine le città di Torino, Milano e Bologna, dove ha registrato il sold out. L’album ed il tour delineano, se ancora ce ne fosse bisogno, la quintessenza ...

Einsturzende Neubauten sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La photogallery è a cura di © Emanuela Vertolli ...