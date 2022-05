Edoardo Tavassi, ecco com’era prima dell’Isola dei Famosi: lo riconoscete? (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022 è stato sicuramente Edoardo Tavassi. Il fratello dell’ex gieffina Guendalina ha lasciato il reality show per ritornare a casa dai figli Salvatore, Chloe e Gaia. Edoardo ha cambiato look ed il momento è stato esilarante. Inizialmente, il 37enne aveva rifiutato ma, sucessivamente, in seguito alle parole di Carmen Di Pietro si è lasciato convincere. Il cambio look di Edoardo Edoardo Tavassi è stato chiamato dalla conduttrice del programma targato Mediaset, Ilary Blasi, dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dai suoi compagni di viaggio a sacrificarsi per ottenere una prova ricompensa, ovviamente del cibo. “Se prima le ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno dei protagonistidei2022 è stato sicuramente. Il fratello dell’ex gieffina Guendalina ha lasciato il reality show per ritornare a casa dai figli Salvatore, Chloe e Gaia.ha cambiato look ed il momento è stato esilarante. Inizialmente, il 37enne aveva rifiutato ma, sucessivamente, in seguito alle parole di Carmen Di Pietro si è lasciato convincere. Il cambio look diè stato chiamato dalla conduttrice del programma targato Mediaset, Ilary Blasi, dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dai suoi compagni di viaggio a sacrificarsi per ottenere una prova ricompensa, ovviamente del cibo. “Sele ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo ...

Advertising

DonnaGlamour : Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si fa rasare a zero i capelli: è irriconoscibile! - Alessan07633755 : Quei pochi che criticano nicolas sono li stessi che hanno come protetto edoardo tavassi e Carmen di Pietro che so… - zazoomblog : Come è cambiato Edoardo Tavassi prima dell’Isola dei Famosi – VIDEO - #cambiato #Edoardo #Tavassi #prima - blogtivvu : Come è cambiato Edoardo Tavassi prima dell’Isola dei Famosi – VIDEO - infoitcultura : Isola 16, Manila Nazzaro spiega perché Edoardo e Guendalina Tavassi hanno fatto la differenza in Honduras -