Advertising

TV7Benevento : Editoria: Ciulli (Google Italia), 'in Paesi con direttiva copyright oltre 300 gli accordi siglati' -… - TV7Benevento : Editoria: Ciulli (Google Italia), 'ogni mese portiamo 24 mld di visite ai siti' - - TV7Benevento : Editoria: Ciulli (Google Italia), fondamentale capire se piattaforme siano competitor o partner -… -

Il Sannio Quotidiano

...devono avere un'informazione di qualità" commenta il Sottosegretario all'Informazione e l',... Diego, responsabile Google Italia, che nonostante ammetta la forte responsabilità aziendale ...... Meta), il Dottor Diego(Responsabile delle Relazioni istituzionali, Google Italia) e il ... tra cui il Sottosegretario di Stato all'Informazione e l', Sen. Prof. Rocco Giuseppe Moles, il ... Editoria: Ciulli (Google Italia), fondamentale capire se piattaforme siano competitor o partner Condividi questo articolo:Milano, 30 mag.(Adnkronos) – “La direttiva europea sul copyright è stata approvata e, elemento di stupore, sembra che funzioni”. Lo ha detto Diego Ciulli di Google Italia, in ...Milano, 30 mag."Noi viviamo bene in un ecosistema in cui l'editoria sta bene. Perché noi abbiamo interesse affinché il sistema dell'editoria funzioni bene onlin ...