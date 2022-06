Ecuador | milioni di euro dall’Unione Europea per migliorare sistema carcerario e agricoltura

Leggi su api.follow

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’Unionepea ha donato 2,5diall’perlo stato delpenitenziario, in particolare per addestrare il personalesulla base del modellopeo e per agevolare la classificazione dei detenuti. La scelta di destinare i fondi proprio a queste iniziative è conforme a quanto segnalato dalla Commissione interamericana dei diritti dell’uomo (IACHR), secondo la quale l’ha bisogno di guardie carcerarie più qualificate e in maggior numero, per fronteggiare l’emergenza che sta affliggendo il Paese. Da almeno un anno, infatti, le prigioniiane sono teatro di rivolte con uccisioni e ferimenti sia di poliziotti che di detenuti. Si parla di almeno 400 morti negli ...