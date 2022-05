“É sempre mezzogiorno” | pane di fine maggio di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ultima settimana di programmazione, ultima serie di lievitati per, che da lunedì potrà finalmente godersi il meritato riposo. Oggi, untipico della Calabria, profumato e… piccante! Ecco ildi. Ingredienti 100 g farina di mais, 400 g farina 0, 350 g acqua, 100 g lievito madre o 5 g di lievito di birra, 10 g fiori di sambuco, 10 g peperoncino, 30 g olio evo, 12 g sale Procedimento In una ciotola, o in planetaria, misceliamo la farina 0 e quella di mais con il peperoncino in polvere. Aggiungiamo un po’ d’acqua e mescoliamo. Uniamo il lievito madre o quello di birra fresco sbriciolato (5 g) e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto omogeneo, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Aggiungiamo l’olio e lavoriamo fino a farlo ...