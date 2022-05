Dybala Inter, dall’Argentina sicuri: ecco l’offerta dei nerazzurri (Di lunedì 30 maggio 2022) Dybala Inter, dall’Argentina rilanciano: c’è l’offerta ufficiale del club nerazzurro per l’attaccante argentino. I dettagli Secondo quanto riferito da César Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, l’Inter, dopo l’annuncio di Marotta, avrebbe formalizzato una prima offerta ufficiale per Paulo Dybala. Proposto un contratto triennale al numero 10, con i meneghini attualmente in vantaggio sulla concorrenza. La pista Roma, invece, sarebbe ora sempre più fredda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022)rilanciano: c’èufficiale del club nerazzurro per l’attaccante argentino. I dettagli Secondo quanto riferito da César Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, l’, dopo l’annuncio di Marotta, avrebbe formalizzato una prima offerta ufficiale per Paulo. Proposto un contratto triennale al numero 10, con i meneghini attualmente in vantaggio sulla concorrenza. La pista Roma, invece, sarebbe ora sempre più fredda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

