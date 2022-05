Dybala, che sgarbo alla Juventus: il tradimento più grande della Joya (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno dei temi principali dell’estate è sicuramente il futuro di Dybala; nelle ultime ore sembra essere uscita una clamorosa indiscrezione. La Juventus, al termine della stagione, ha dovuto salutare (tra gli altri) Paulo Dybala; l’argentino, infatti, non ha trovato l’accordo per il rinnovo e andrà via a parametro zero. Addio pesante, caratterizzato dalle lacrime versate dopo il match con la Lazio; un giocatore tecnicamente unico e con la capacità di spostare i binari delle partite in qualsiasi momento. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere anche se, nelle ultime ore, sembra essere uscita una clamorosa novità di mercato. LaPresseInter o Roma, San Siro o l’Olimpico? Sembrano queste le due ipotesi maggiori per il futuro di Dybala. Da una parte i nerazzurri con Marotta che conosce molto bene il giocatore ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno dei temi principali dell’estate è sicuramente il futuro di; nelle ultime ore sembra essere uscita una clamorosa indiscrezione. La, al terminestagione, ha dovuto salutare (tra gli altri) Paulo; l’argentino, infatti, non ha trovato l’accordo per il rinnovo e andrà via a parametro zero. Addio pesante, caratterizzato dalle lacrime versate dopo il match con la Lazio; un giocatore tecnicamente unico e con la capacità di spostare i binari delle partite in qualsiasi momento. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere anche se, nelle ultime ore, sembra essere uscita una clamorosa novità di mercato. LaPresseInter o Roma, San Siro o l’Olimpico? Sembrano queste le due ipotesi maggiori per il futuro di. Da una parte i nerazzurri con Marotta che conosce molto bene il giocatore ...

FBiasin : #Inter, #Lukaku, #Dybala. Posto che il club non ha tutta quest’ansia sui due (il primo vuole tornare ma serve prat… - stebellentani : Dybala arriverebbe a parametro zero e con stipendio sostanzialmente identico a quello di Sanchez (in uscita). Posso… - AlfredoPedulla : #Dybala: a) chi non ne ha mai parlato, in qualche modo dovrà parlarne; b) chi ha detto “non andrà lì” è giusto che… - Marco57282473 : @90ordnasselA Non credo che riesca a portarcelo a Gratis.Meglio Dybala a zero.Rischiamo di fare la fine di Perisic.Via la proprietà Cinese - lorenzo2392 : @mitrandirr si dybala al milan ???????? Mica al Milan ci lavora Marotta che conosce 4 giocatori di numero....Piuttosto… -