Due furti consumati nell’area pre fortorina | rubati monili in oro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPago Veiano (Bn) – Dueprenella serata di domenica. Ignoti, dopo aver forzato rispettivamente in un primo caso, una porta posteriore e in un’altra una finestra di un’abitazione, sono entrati in due appartamenti facendo razzia diin oro. Il valore è ancora in corso di quantificazione. Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.