Dua Lipa si immerge nelle meraviglie degli Uffizi a Firenze

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) La popstar Dua, durante il proprio tourcittà di Milano e Bologna, si ferma aperrsi. Una visita di due ore guidata dal direttore e storico dell’arte tedesco Eike Schmidt (in carica dal 2015, rinnovato nel 2019). Duae la meraviglia rinascimentale La cantante, durante la sua prima esperienza agli, ha definito i capolavori delle gallerie fiorentine come “incantevoli”. Un percorso rinascimentale attraverso le opere di Sandro Botticelli, Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio sino anche ai lavori del Caravaggio. La showgirl inglese di origini kosovare ha mostrato massima concentrazione sopratutto per i dipinti, le tele e per il Terrazzo delle Carte ...