Dua Lipa si gode gli Uffizi dopo i concerti in Italia

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it Una super star innamorata dell’i treda tutto esaurito di Milano (doppia data) e Bologna la cantante britannica Duaè rimasta nel nostro Paese per visitare,una brevissima vacanza a Portofino, la Galleria deglidi Firenze, rimanendo stregata dalla bellezza di uno dei musei più famosi di sempre. La visita agliLa popstar, con oltre 87 milioni di follower soltanto su Instagram, ha svolto il tour completo della Galleria guidata dal direttore Eike Schmidt intrattenendosi per oltre due ore e mezza. Per lei era la prima volta al celeberrimo museo. Una visita che ha sortito ovviamente un effetto positivo, stando a quanto diffuso in una nota infatti la Diva è rimasta incredibilmente impressionata oltre che ...