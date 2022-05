Dua Lipa a Firenze per visitare la Galleria degli Uffizi dopo le date a Milano e Bologna (Di lunedì 30 maggio 2022) Una visita forse inaspettata, quella di Dua Lipa a Firenze per aggiungere qualche ora al suo approdo in Italia. La popstar, infatti, è reduce dalle 3 date che nel Belpaese l’hanno portata a Milano (con 2 spettacoli) e Bologna. Con l’arrivo di Dua Lipa a Firenze si sono aperte, inevitabilmente, le porte della Galleria degli Uffizi. La popstar di Break My Heart ha scelto il tour completo per visitare sala per sala le bellezze dell’arte fiorentina e non solo. Accanto a lei, come guida esclusiva, c’era il direttore Eike Schmidt che ha accompagnato la stella del pop insieme a un gruppo di amici in un percorso durato più di due ore e mezza. Per Dua Lipa è stata la prima volta agli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Una visita forse inaspettata, quella di Duaper aggiungere qualche ora al suo approdo in Italia. La popstar, infatti, è reduce dalle 3che nel Belpaese l’hanno portata a(con 2 spettacoli) e. Con l’arrivo di Duasi sono aperte, inevitabilmente, le porte della. La popstar di Break My Heart ha scelto il tour completo persala per sala le bellezze dell’arte fiorentina e non solo. Accanto a lei, come guida esclusiva, c’era il direttore Eike Schmidt che ha accompagnato la stella del pop insieme a un gruppo di amici in un percorso durato più di due ore e mezza. Per Duaè stata la prima volta agli ...

Advertising

vogue_italia : Perché il vintage firmato Versace spopola sul red carpet? Da Bella Hadid a Emily Ratajkowsi, da Beyoncé a Dua Lipa… - trash_italiano : Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ?? - DuaLipamyidol : RT @dlipanews: Dua Lipa via giulianocalza! - _odraccir : Dua Lipa che gira per Firenze e non Venezia, perché no Venezia? - giuliog : Firenze, Dua Lipa in visita agli Uffizi dopo i concerti di Milano e Bologna -