Drag Race Italia, spoiler seconda stagione: svelato il presunto cast completo (Di lunedì 30 maggio 2022) Le registrazioni della seconda stagione di Drag Race Italia sono ufficialmente iniziate da una settimana e l’ospite della prima puntata, come rivelato da DavideMaggio.it, sarà Patty Pravo. Il progetto è ovviamente tutt’ora top secret e se non vi va di rovinarvi l’effetto sorpresa vi consiglio di interrompere qua la lettura di questo articolo. Online, però, nonostante non ci sia stata nessuna comunicazione ufficiale, è già spuntato il presunto cast al completo. Se l’anno scorso le protagoniste erano otto, quest’anno saranno dieci e fra loro ci sarà anche il già citato Baye Dame Dia del Grande Fratello di Barbara d’Urso, che parteciperà nelle vesti del suo alter ego Drag, Obama The Queen. Oltre Obama The Queen nel cast ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 maggio 2022) Le registrazioni delladisono ufficialmente iniziate da una settimana e l’ospite della prima puntata, come rivelato da DavideMaggio.it, sarà Patty Pravo. Il progetto è ovviamente tutt’ora top secret e se non vi va di rovinarvi l’effetto sorpresa vi consiglio di interrompere qua la lettura di questo articolo. Online, però, nonostante non ci sia stata nessuna comunicazione ufficiale, è già spuntato ilal. Se l’anno scorso le protagoniste erano otto, quest’anno saranno dieci e fra loro ci sarà anche il già citato Baye Dame Dia del Grande Fratello di Barbara d’Urso, che parteciperà nelle vesti del suo alter ego, Obama The Queen. Oltre Obama The Queen nel...

