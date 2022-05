Dopo la resa di Azovstal rinasce il Battaglione Azov: nuova unità a Kharkiv – Le foto (Di lunedì 30 maggio 2022) Una nuovo nucleo del Battaglione Azov è stato fondato a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. Ne ha dato l’annuncio su Telegram il comandante Kraken Konstantin Nemichev: «Oggi, l’unità Azov SSO Kharkiv è stata ufficialmente costituita nella città. Questa è un’altra delle nostre unità di combattimento che opererà nella regione di Kharkiv e libererà la nostra terra dagli occupanti». Nelle foto pubblicate si nota uno stemma diverso – tre spade su sfondo giallo – dal Wolfsgang finora utilizzato dal corpo militare. Non è ancora chiaro se il nuovo nucleo sia volontario o parte integrante dell’esercito ucraino. Nemichev aveva fatto parte del Battaglione Azov in passato, per poi diventare capo ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Una nuovo nucleo delè stato fondato a, seconda città dell’Ucraina. Ne ha dato l’annuncio su Telegram il comandante Kraken Konstantin Nemichev: «Oggi, l’SSOè stata ufficialmente costituita nella città. Questa è un’altra delle nostredi combattimento che opererà nella regione die libererà la nostra terra dagli occupanti». Nellepubblicate si nota uno stemma diverso – tre spade su sfondo giallo – dal Wolfsgang finora utilizzato dal corpo militare. Non è ancora chiaro se il nuovo nucleo sia volontario o parte integrante dell’esercito ucraino. Nemichev aveva fatto parte delin passato, per poi diventare capo ...

