Donatella Finocchiaro è Goliarda Sapienza al teatro Argentina

(Adnkronos) – La figura di Goliarda Sapienza, scrittrice, poetessa, attrice, femminista, viene rievocata da Donatella Finocchiaro, anche lei catanese, attraverso le pagine della sua opera 'Il filo di mezzogiorno', in scena fino al 5 giugno al teatro Argentina di Roma, affiancata da Roberto De Francesco nei panni dello psicanalista e diretta dal regista Mario Martone, per una coproduzione degli stabili di Roma, Torino, Napoli e Catania. Al centro della vicenda è l'esperienza psicoanalitica vissuta e poi raccontata dalla stessa Goliarda Sapienza, fra la depressione, un tentativo di suicidio, il ricovero in manicomio, la terapia dell'elettroshock, il percorso per la ricostruzione della memoria e in definitiva della sua identità: una artista e ...

